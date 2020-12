Scoperti in 39 nel circolo ricreativo al quartiere Murat: scattano multe e denunce

Controlli della Polizia Locale di Bari e della Polizia di Stato nel pomeriggio in alcuni circoli ricreativi per il rispetto dei divieti presctritti dal dPCM 03 Dicembre 2020.

Dopo una mirata attività di controllo ed appostamento, gli agenti, al quartiere Murat, hanno sorpreso all'interno di un Circolo ricreativo enogastronomico ben 39 persone (di cui oltre la metà non socie) riunite ed intente a consumare alimenti e bevande.

Fermati per i controlli di rito i presenti, alcuni risultavano privi dei documenti previsti dal Testo Unico Immigrazione ed accompagnati contestualmente presso il Comando di Via Aquilino per le procedure di identificazione e fotosegnalamento. bariviva

Tre persone sono state deferite all'autorità giudiziaria per il reato previsto dall'art. 6 co.3 D.Lgs 286/98 perché sprovviste di documenti idonei a provare la regolarità della loro presenza sul territorio nazionale, reato che prevede l'arresto fino ad un anno e l'ammenda fino a 2000 euro. Per tre soggetti stranieri notificati altrettanti Decreti di espulsione da territorio nazionale.

12 avventori sanzionati, ciascuno con verbale di 400 euro, per assembramento ai tavoli e per non aver indossato mascherine e dispositivi di protezione individuale.

Contestate violazioni amministrative al rappresentante legale dell'esercizio per l'abusiva apertura del circolo (vietata dal vigente dPCM) oltre all'illecita attività di somministrazione di alimenti e bevande resa in favore di avventori non tesserati.

Le operazioni di controllo, identificazione e contestazione delle violazioni sono durate alcune ore ed hanno visto impegnate 20 unità della Polizia Locale e diversi agenti della Polizia di Stato.