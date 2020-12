Hashish e marijuana in dosi pronte per lo spaccio: fermato pusher in piazza Umberto

Nei giorni scorsi, a Bari i poliziotti della Squadra Volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Bari, e del Reparto Prevenzione Crimine, in diversi interventi, hanno denunciato tre persone a vario titolo.

In Corso Cavour i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine in servizio di Alto Impatto hanno fermato e controllato un gambiano classe ’91; il 29enne, mentre era in Piazza Umberto I, alla vista della Polizia si è dato a precipitosa fuga; fermato dagli agenti in Corso Cavour, è stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish suddiviso in 5 dosi già pronte per lo spaccio. L’uomo è stato quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

In Via Melo, gli stessi agenti, durante un controllo, hanno rinvenuto indosso ad un 23enne di Monopoli una modica quantità di marijuana e gli hanno contestato la relativa violazione amministrativa.

Nei pressi del Policlinico i poliziotti della volante di zona hanno deferito in stato di libertà alla competente A.G. un 33enne incensurato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e porto di armi e oggetti atti ad offendere.

L’uomo notato in strada dagli agenti con atteggiamento sospetto, è stato fermato e controllato; durante tali fasi, il giovane ha opposto fattiva resistenza ingaggiando una colluttazione con gli operatori che ha anche procurato loro delle lievi lesioni.

L’uomo nascondeva una piccozza lunga 35 cm sotto il giubbotto.