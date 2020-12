Libertà, hashish e marijuana nelle tasche: denunciato spacciatore minorenne

Nel quartiere Libertà i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine hanno fermato e controllato un’autovettura con quattro giovani a bordo; con l’aiuto degli specialisti dell’Unità cinofila e il prezioso fiuto del cane antidroga, hanno rinvenuto 13 bustine di hashish e marijuana indosso a due di questi.

Infatti gli agenti hanno deferito all’autorità giudiziaria competente per detenzione ai fini di spaccio un minore classe 2004 con precedenti specifici per spaccio di stupefacenti, trovato in possesso di circa 3 grammi di hashish e circa 11 di marijuana già confezionate per essere commercializzate; il secondo, classe ’99, con precedenti penali, è stato segnalato all’Autorità Amministrativa per il possesso di 2 grammi circa di hashish e 2 di marijuana, detenuta per uso personale.