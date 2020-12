​Tanta gente per strada in centro, Decaro avverte: «In arrivo decisioni difficili per il 24 e il 31»

"Lo sapete. In questi anni ho cercato sempre di parlare chiaro, di dirvi la verità. E cosi farò anche questa volta. Purtroppo già in queste ore, con i negozi e i locali aperti e la possibilità di spostarsi tra comuni, c'è stato un aumento vertiginoso del numero di persone per strada": è il commento del sindaco di Bari Antonio Decaro sugli assembramenti notati nel centro cittadino in questi giorni di ponte tra San Nicola e l'Immacolata, una prova generale dei rischi Covid per le prossime settimane, in particolare durante i giorni natalizi.



"Abbiamo chiuso la città vecchia il giorno di San Nicola - dice -per evitare assembramenti (e la pioggia ci ha dato una mano). Ma tra qualche giorno sarà la vigilia di Natale e a Bari abbiamo una tradizione bellissima: ci riversiamo nelle strade della città per festeggiare insieme. Negli ultimi anni questa tradizione è diventata ancora più bella, perché insieme ai commercianti e ai gestori dei locali abbiamo chiuso strade al traffico, organizzato eventi, musica, spettacoli".

"Adoro questa giornata e al solo pensiero di doverci rinunciare quest'anno mi si stringe lo stomaco. Tutti stiamo cercando legittimamente di conquistarci i nostri piccoli spazi di libertà e quel giorno c'è il pericolo concreto che la situazione sfugga a qualsiasi tipo di controllo - avverte Decaro - . E non basteranno le forze dell'ordine, né basteranno generici appelli alla responsabilità. Ma se l’anno scorso erano solo la vigilia di una festa, quest’anno potrebbero essere la vigilia di una tragedia. E io non posso permetterlo. Per questo nelle prossime ore dovrò prendere delle decisioni difficili, insieme al Comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico in prefettura, e non escludo possibili restrizioni per il 24 e il 31 dicembre. Credetemi, è maledettamente complicato, e so di dover dare a molti di voi un dolore. Ma è necessario. Perché prima di pensare al nostro divertimento ho il dovere di tutelare la nostra salute" conclude Decaro.