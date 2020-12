Si aggrava il focolaio nella casa di riposo di Poggiofranco: le vittime salgono a 11

Coronavirus, Lopalco: «Rientro incontrollato per Natale è un rischio»

Per le feste di Natale, in Puglia potrebbero tornare "decine di migliaia di persone" e se il rientro dovesse avvenire "in maniera incontrollata", cioè "troppo velocemente e concentrato in pochi giorni", potrebbe "rappresentare un pericolo": lo ha dichiarato l'assessore alla Salute