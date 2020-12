San Nicola e Immacolata: divieto di transito su piazza San Nicola e strade adiacenti alla basilica

Coronavirus: oggi 1.602 casi positivi. I decessi sono 42, più della metà nel Barese

cronaca

I decessi: 24 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Bat, 6 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione