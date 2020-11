Domenica all'insegna del maltempo in Puglia: nel Barese allerta meteo arancione

Temporali e vento forte in arrivo in Puglia dalla serata di sabato a domenica.

Scatta così già da stasera e per le successive 24 ore, l'allerta meteo per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali e vento, su tutta la Puglia, con rischio medio (arancione) nella provincia barese.

In particolare, sono previste "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale; i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità; e venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali".