Due pregiudicati arrestati a Bari per spaccio di stupefacenti

Nell’ambito di mirati controlli tesi a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Bari, ieri sera, hanno arrestato il 36enne P.F. ed il 34enne M.V..

Due pattuglie dei “Falchi” hanno individuato, in piazza Massari, un uomo a bordo di un motociclo che spacciava sostanza stupefacente; i poliziotti, accedendo da due parti differenti della piazza, sono riusciti a bloccare lo spacciatore che è stato identificato per il 36enne. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di alcune bustine di hashish e marijuana, per un peso complessivo di circa 12 grammi, ed una discreta somma di denaro - suddivisa in banconote di piccolo taglio - ritenuta provento dell’attività illecita.

Successivamente i poliziotti dei Falchi si sono recati presso la sua abitazione per effettuare una perquisizione domiciliare e, lungo le scale dell’edificio, hanno incrociato il 34enne, conosciuto per i suoi precedenti di polizia, che in tutta fretta stava cercando di allontanarsi dal condominio. Sottoposto a controllo, anche lui è stato trovato in possesso di 25 bustine di hashish e marijuana, per un peso complessivo di 25 grammi; anche in questo caso la persona era in possesso di denaro, suddiviso in banconote di piccolo taglio, ritenuto provento dell’attività di spaccio. Banconote e sostanza stupefacente sono state sequestrate mentre le due persone sono state tratte in arresto.