Giornata contro la violenza sulle donne, il Comando dei Carabinieri s'illumina d'arancione

La Caserma Bergia, sede del Comando Legione Puglia dei Carabinieri, sul lungomare di Bari, si è illuminata di arancione a sostegno dell'iniziativa 'Orange the World', promossa da UN Women, ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile, impegnato nella lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne. L’arancione è il colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere.

L'iniziativa è stata adottata in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

Una campagna in collaborazione con l'associazione Soroptimist, con cui l'Arma ha sottoscritto un protocollo nel 2015 per il progetto una 'Stanza tutta per sè', con lo scopo di sostenere la donna nel delicato momento della denuncia delle violenze subite.