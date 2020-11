"Stazioni Sicure", il cane antidroga Amira in azione: fermato spacciatore a Bari Centrale

Un denunciato per possesso di stupefacenti, oltre 500 persone controllate, più di 100 bagagli verificati con l’utilizzo di metal detector e cani antidroga e anti-esplosivi della Polizia di Stato, 1 segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti: questo è il bilancio dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise nell’operazione “Stazioni Sicure” di martedì scorso, che ha impegnato decine di agenti.

La Polizia Ferroviaria e le unità cinofile della Polizia di Stato hanno svolto controlli a tappeto nelle stazioni e zone limitrofe. In particolare, nel sottopassaggio giallo della stazione di Bari Centrale, l’attenzione del cane antidroga AMIRA è stata catturata da un giovane, che, alla vista dei poliziotti, ha cercato di guadagnare velocemente l’uscita. Fermato e sottoposto controllo, l’uomo, un venticinquenne barese, è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana, per cui, è stato segnalato all’Autorità Amministrativa, mentre lo stupefacente è stato sequestrato.

Poco dopo, AMIRA ha fiutato ancora qualcosa ed ha condotto gli agenti vicino ad un ragazzo e ad una ragazza. Il cane ha fiutato il giovane, un sedicenne barese, che è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana. L’atteggiamento piuttosto insofferente del giovane, ha indotto gli agenti a perquisire l’abitazione del minore, dove hanno rinvenuto, occultata nel bagno, 10 grammi hashish. In questo caso, l’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.