Quartiere San Paolo: 12 proiettili e 1,5 kg di droga in casa, arrestato 28enne

Prosegue l’azione di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Bari San Paolo.

È nel contesto di mirati servizi di prevenzione che i militari procedevano ad un controllo di un soggetto che, avendo un atteggiamento sospetto, veniva perquisito e sorpreso con 12 dosi di cocaina occultate all’interno dei pantaloni e 380 euro in contanti.

La successiva perquisizione presso l’abitazione ha permesso di rinvenire 12 proiettili 9x21, 800 g di cocaina pura suddivisa in otto confezioni sottovuoto e occultata dentro il contatore dell’acqua, 450 dosi di marijuana e hashish, già confezionate e pronte per essere spacciate al dettaglio, per un peso complessivo rispettivamente di 580 g e 190 g, oltre che ad altro materiale per il confezionamento.

Tutto ciò veniva detenuto all’interno dell’abitazione, dove il ragazzo viveva insieme a sua nonna, ignara di tutto, ben occultato in varie stanze della casa.

Il giovane, già coinvolto in passato in simili attività, dopo essere stato arrestato in flagranza di reato per detenzione abusiva di munizionamento e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Bari.