Coronavirus a Bari: 2263 positivi e 2443 persone in isolamento domiciliare

Contagi a quota 2263 a Bari, mentre sono complessivamente 2443 le persone in isolamento domiciliare.

Sono gli ultimi dati sulla situazione dell’epidemia in città pubblicati sul sito del Comune che riporta esclusivamente i casi di isolamento domiciliare, al netto dei ricoveri ospedalieri, ma che consente comunque di tracciare un quadro della diffusione del Covid sul territorio cittadino.

I vari quartieri sono raggruppati in base al codice di avviamento postale, e per ciascuna zona individuate viene riportato il numero di persone in isolamento, sulla base delle informazioni fornite dalla Prefettura di Bari e dalla Regione Puglia.



Gli ultimi numeri - aggiornati alla data del 9 novembre e resi disponibili online nella giornata di ieri, 10 novembre - vedono in testa, per numero di soggetti in isolamento, i quartieri San Paolo, Stanic, San Girolamo, Marconi e Fesca (con 421 casi), seguiti dai quartieri della zona a sud della città (Japigia, Torre a Mare, San Giorgio) con 330 persone in isolamento. Segue la zona Picone-Poggiofranco con 260 casi, e il quartiere Libertà (248). Complessivamente, nella giornata cui si riferiscono i dati, sono stati 197 i cittadini entrati in isolamento, mentre 80 quelli che lo hanno concluso.