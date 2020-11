La Fiera del Levante ospita una postazione “drive-in” per tamponi

Per alleggerire la pressione sugli ospedali, grazie ad un progetto interforze IGEA, sono iniziati oggi nel quartiere della Fiera del Levante di Bari i lavori per l’allestimento di una postazione “drive-through” che il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Bari ha designato all’effettuazione dei tamponi naso-faringeo per la ricerca del Covid19 senza scendere dalla propria vettura.

Il servizio, che vede impegnati medici e infermieri affiancati dalle donne e dagli uomini della Marina Militare, è pronto per partire dalla prossima settimana e, per il momento, sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30.

“I numeri dei contagiati che hanno bisogno di effettuare questo test crescono ogni giorno di più e per questo non abbiamo esitato a mettere a disposizione spazi e personale per supportare l’allestimento del presidio nel quartiere della Fiera del Levante - commenta Sandro Ambrosi, presidente di Nuova Fiera del Levante -. Vogliamo fare la nostra parte anche in questa emergenza, per confermare quanto ci sentiamo vicini alle cittadine e ai cittadini della nostra amata Puglia”.

Per usufruire del servizio la procedura di prenotazione rimane la stessa e il punto di riferimento resta ASLBA.