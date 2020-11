Ancora controlli Anti Covid della Polizia Locale di Bari che in sinergia con l'amministrazione comunale e le altre forze di Polizia, sta contrastando coloro che continuano a non rispettare le regole della legislazione emergenziale.

Nella settimana appena conclusa, con l'entrata in vigore delle nuove restrizioni, sono stati effettuati centinaia di controlli e contestate decine di sanzioni a carico soprattutto di esercenti (gestori di sale scommesse e titolari di pubblici esercizi che somministravano alimenti e bevande dopo le 18.00).

Diverse sanzioni sono state anche accertate a carico di gestori di distributori automatici che non osservavano la prevista chiusura nelle ore serali e notturne, consentendo di fatto, ritrovi e assembramenti di baresi che non intendevano rinunciare a consumare una birra in "compagnia".

Controlli straordinari sono stati effettuati anche nelle aree mercatali, ove anche nella giornata di ieri, nel quartiere Poggiofranco, sono stati verbalizzati venditori e utenti che non indossavano la mascherina.

Quest'oggi, infine, oltre allo straordinario dispositivo di viabilità previsto nella zona del cimitero monumentale che vedrà impegnate 50 unità, saranno previsti particolari controlli in tutte le necropoli cittadine ove sono state disposte anche pattuglie a bordo di velocipedi.

Agli ingressi, inoltre, saranno presenti oltre agli uomini della Polizia Locale, diversi volontari della Protezione Civile e del personale della Bari Multisetvizi al fine di monitorare l'indice di affollamento e di evitare pericolosi assembramenti interni.