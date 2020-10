Un caso di Covid al Liceo Classico Flacco di Bari: «Scuola chiusa fino a nuova comunicazione»

Una docente del Liceo Classico "Orazio Flacco" sarebbe risultata positiva al tampone.

Per questo motivo la dirigente Rosaria Clelia Gioncada ha disposto la sanificazione dell'istituto: «Da oggi, 28 ottobre 2020, e fino a nuova comunicazione, tutte le classi del Liceo faranno Didattica a Distanza».

Ieri pomeriggio, invece, la dirigente dell'istituto comprensivo Perone-Levi del quartiere Libertà aveva comunicato, con una nota, ai genitori degli alunni frequentanti il plesso Perone che oggi si sarebbe svolta la sanificazione dello stesso, che quindi sarebbe rimasto chiuso: «Visto il diffondersi dell'emergenza epidemiologica». Chiuso oggi per lo stesso motivo di nuovo il plesso scolastico Duca d'Aosta a Palese, e anche il plesso di Via Macchie, entrambi facenti parte del 27° Circolo Didattico. Sono invece tornati in classe gli alunni della Re David, plesso Iqbal, che due giorni fa avevano trovato il cancello chiuso causa positività di un assistente scolastico.