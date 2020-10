Controlli serrati dei Carabinieri: 52 persone sanzionate per violazione delle norme anti Covid

I Carabinieri della Compagnia di Bari Centro, coadiuvati da personale della Compagnia di Intervento Operativo dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, nel corso della settimana scorsa, hanno intensificato i controlli nel centro cittadino di Bari, particolarmente frequentato da turisti e da ragazzi per la movida, al fine di verificare il rispetto delle recenti prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid – 19.

I militari hanno operato con servizi coordinati dedicati, coadiuvati dagli equipaggi già previsti per i servizi di Alto Impatto e Strade Sicure, garantendo in tal modo un massiccio intervento preventivo nelle ore in cui il centro cittadino risulta più densamente popolato.

Al termine della settimana, il dispositivo messo in atto ha consentito di controllare oltre 630 persone ed una quarantina di esercizi commerciali, con una conseguente, importante azione di sensibilizzazione sia del rispetto dell’obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie e del mantenimento del distanziamento sociale sia del divieto di stazionamento all’interno del quartiere Umbertino e di parte del Borgo Antico e sanzionare 52 persone per “violazione delle misure per la prevenzione della diffusione del coronavirus”.

Deferire in stato di libertà: due persone del Borgo Antico, sorpresi in sella a motocicli per la cui guida non avevano titolo (con recidiva nel biennio); un 50enne barese per minaccia a pubblico ufficiale poiché, sorpreso nel quartiere Madonnella a dialogare con altre persone senza mascherina, aveva minacciato i militari al fine di indurli a omettere la redazione del verbale di contestazione amministrativa; un albanese, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, trovato in possesso, senza giustificato motivo, di una tenaglia; un tunisino per violazione del DASPO urbano, notificatogli lo scorso luglio e controllato sul Molo San Nicola; un 31enne barese, con precedenti di polizia, il quale si è rifiutato di fornire le proprie generalità durante un controllo in Piazza Eroi del Mare. Lo stesso, tra l’altro, nella stessa serata, poco prima, era stato deferito dai militari della Radiomobile di Bari in quanto resosi autore di furto di bevande e percosse ai danni del titolare di un esercizio commerciale;

Inoltre è stato segnalato alla Prefettura di Bari, quale assuntore di sostanze stupefacenti, un ragazzo sorpreso nel quartiere Borgo Antico con 3 grammi di marijuana.

Infine sono state elevate 18 contravvenzioni al Codice della Strada, tra cui n.8 per mancanza di cinture di sicurezza, una per utilizzo del cellulare alla guida e una per mancanza della copertura assicurativa.