Schianto nella notte a Japigia: muore 20enne in sella a una moto

Un 20enne barese è morto per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Bari, ina via Toscanini. nel quartiere Japigia.

A quanto si apprende si è trattato di uno scontro - avvenuto intorno a mezzanotte e mezza - tra un’auto e una moto con a bordo due giovani.

La vittima era il passeggero della moto. Sulla dinamica indaga la Polizia locale di Bari.