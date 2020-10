Positivo al Covid in una classe alla Duca d'Aosta: al via le sanificazioni

Nella giornata di ieri è stato riscontrato un positivo al Covid in una delle classi del plesso Duca d'Aosta a Palese.

Oggi si svolgeranno le operazioni di sanificazione.

«Secondo protocollo - si legge nella nota del preside Angelo Panebianco - questa direzione ha provveduto a comunicare al Dipartimento di Prevenzione ASLBA l’episodio, circostanziandolo e, sentiti il Responsabile della Sicurezza di Circolo e il Medico Competente preposto alla Sorveglianza Sanitaria, ha disposto fino a prossima comunicazione di porre cautelativamente in quarantena fiduciaria alunni e docenti della classe interessata».

Le lezioni ripartiranno normalmente lunedì 26 ottobre per tutte le classi del plesso tranne che per quella posta cautelativamente in quarantena.

«Naturalmente - prosegue la nota del preside - per gli interessati la scuola si attiverà quanto prima per un’opportuna prosecuzione delle lezioni in modalità digitale».