Controlli della Polizia in città: denunciate in stato di libertà due persone

I poliziotti della Squadra Volante dell’UPGSP della Questura di Bari, in diverse attività, hanno denunciato in stato di libertà 2 persone.

In Piazza Aldo Moro i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine, in servizio “alto impatto”, hanno fermato e controllato un 21enne trovato in possesso di una ‘noccoliera’ e mezzo grammo di cocaina. Il giovane, nativo del nord barese, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per il possesso dello strumento atto ad offendere e all’autorità amministrativa per lo stupefacente detenuto per uso personale, con probabili pene accessorie circa patente di guida e passaporto dopo gli esiti del futuro colloquio di routine previsto dalla normativa.

Nel quartiere Japigia, presso l’IperCoop Mongolfiera, gli agenti della Volante di zona hanno sorpreso un cittadino georgiano 40enne, pregiudicato, che aveva appena perpetrato all’interno del supermercato un furto di numerose bottiglie di alcolici, occultandole negli indumenti indossati.

Pertanto l’uomo è stato denunciato per furto aggravato.