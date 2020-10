Un caso Covid all'ospedale Di Venere: chiusa la Rianimazione

Caso di Coronavirus ieri nel reparto di Rianimazione del Di Venere di Carbonara a Bari.

Dopo lo stop ai ricoveri avvenuto nella rianimazione dell'ospedale San Paolo per una paziente che è stata ricoverata in chirurgia e poi spostata in reparto con relativi contagi del personale, la Asl di Bari ha chiuso per sanificazione anche il reparto di Rianimazione del Di Venere.

L'origine del contagio sarebbe partita da una paziente arrivata nel nosocomio per sottoporsi a un intervento già fissato in Neurochirurgia.

La donna era stata ricoverata giorni fa con tampone negativo, ma si è «positivizzata» dopo 4 giorni (nonostante sia stata sottoposta a 3 test tutti risultati negativi). Ora è stata trasferita al Policlinico di Bari nel reparto Covid.

Gli altri 3 pazienti ricoverati in Rianimazione sono stati spostati invece, sempre nel Di Venere, in un altro reparto. Anche loro negativi al Covid 19.

La Asl al momento ha avviato il contact tracing ed è stata costretta a sospendere i ricoveri, mettendo il personale in quarantena.

Già nella giornata di oggi (confermano dalla Asl Bari) sarà riattivato il servizio.