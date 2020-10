In giro per la città con coltelli a serramanico: fermati dalla Polizia due 16enni

I poliziotti della Squadra Volante dell’UPGSP della Questura di Bari, in diverse attività, hanno denunciato in stato di libertà 4 persone.

Nei pressi del Policlinico, gli agenti hanno fermato e controllato due minori; i due ragazzi, entrambi 16enni, noti alle Forze dell’Ordine, sono stati trovati in possesso di tre coltelli, due a serramanico ed uno multiuso. Al termine delle attività di rito, i due sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria competente per il possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere e poi affidati ai rispettivi genitori; i coltelli sono stati sequestrati.

In Piazza Libertà i poliziotti della Volante di zona hanno fermato e controllato un 37enne pregiudicato barese; dal controllo è emerso che l’uomo era sottoposto a DACUR, Divieto di Accesso alle Aree Urbane, provvedimento che vieta l’accesso in determinate aree urbane per recidive di attività criminose o illecite. Per tale inosservanza, l’uomo è stato deferito all’Autorità competente.



A San Pasquale, i poliziotti della Volante di zona hanno sorpreso un albanese di 25 anni che, dopo aver forzato due finestre per accedere alla cantina di uno stabile, era riuscito ad impossessarsi di alcune biciclette.

Gli agenti hanno bloccato il 25enne e restituito le biciclette ai legittimi proprietari; durante il controllo un inquilino dello stabile ha riconosciuto l’albanese come l’autore di un precedente furto, sempre di biciclette, patito in mattinata.

L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per furto aggravato.