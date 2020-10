Festa di compleanno con 56 invitati: sanzione per un sala ricevimenti

Continua l'attività delle forze dell'ordine, rivolta particolarmente alle zone frequentate dai ragazzi per la movida, al fine di verificare il rispetto delle recenti prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid.

A Capurso, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in una sala ricevimenti, dove era in corso una festa per un diciottesimo compleanno a cui stavano partecipando 56 persone. Al proprietario del locale è stato contestata la violazione delle misure per la prevenzione della diffusione del coronavirus ed è stata disposta la chiusura dell'attività per un giorno.



A Bari, invece, i militari hanno controllato complessivamente oltre 80 persone ed una decina di esercizi commerciali, svolgendo un’importante azione di sensibilizzazione per il rispetto dell’obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie e del mantenimento del distanziamento sociale, sanzionando 7 soggetti sorpresi senza mascherina.

Inoltre, l’azione di controllo ha permesso anche di verificare, nel Borgo Antico, la mancanza di patente di guida e copertura assicurativa a carico di un ragazzo in sella ad uno scooter, recidivo nel biennio e quindi deferito in stato di libertà per guida senza patente, con conseguente sequestro del mezzo.