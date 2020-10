Decaro chiude 15 strade e piazze nella zona della movida: «A Bari ci sono 641 positivi»

A Bari il sindaco Antonio Decaro, in accordo con Asl e comitato provinciale per l'ordine pubblico - annuncia l'Ansa - ha già firmato una ordinanza di chiusura di alcune zone della città dove c'è il rischio di assembramenti, come disposto dall'ultimo Dpcm sulla norme anti-Covid.

Sono state individuate tre aree in altrettanti quartieri della città, nel centro storico (piazza Mercantile, piazza Ferrarese, via Manfredi, il primo tratto di via Venezia fino al Fortino), nel quartiere Poggiofranco (via Pappacena, via Caccuri e la piazzetta tra le due strade) e nella zona della movida nel rione Madonnella, il cosiddetto Umbertino (via Cognetti, via Brescia, un pezzo di via de Niccolò, via Bozzi, largo Giordano Bruno, largo Giannella, piazza Diaz, molo San Nicola).

«A Bari ci sono attualmente 641 positivi. L’appello ancora una volta è al senso di responsabilità di ciascuno», ha sottolineato Decaro in una diretta facebook dedicata alle novità normative sulle regole anti-Covid. «Bisogna usare la mascherina, mantenere le distanze, igienizzarsi le mani, incontrarsi solo se necessario - ha ricordato Decaro -, nella speranza che rispettando tutti le prescrizioni si possa abbassare la curva del contagio ed evitare un’emergenza sanitaria». "Diamoci una mano - ha concluso il sindaco - altrimenti piano piano il Governo aumenterà le restrizioni e rischiamo di trovarci tra non molto tempo in una situazione di chiusura totale dalla quale il Paese dal punto di vista economico non si rialza più».