Mascherine e assembramenti: sanzioni in zona Umbertino e Poggiofranco

La Polizia Locale di Bari, nell'ambito dei servizi straordinari per prevenire assembramenti e rispetto norme Covid19, ha effettuato nella giornata di ieri mirate attività di controllo.

Nell'occasione, in zona Umbertino e Poggiofranco, i Nuclei specialistici Pg/Annona e Viabilità, hanno elevato diverse sanzioni per violazioni alla normativa emergenziale.

Alcune sono state comminate a carico di giovani che senza utililizzare mascherine, non rispettavano la distanza interpersonale in luoghi particolarmente affollati (Largo Adua).

Contestate anche sanzioni anticovid in un centro scommesse e in pubblico esercizio di corso Vittorio Emanuele.

Ben 170, invece, le sanzioni elevate al codice della strada nella sola serata di ieri di cui 10 nei confronti di conducenti minorenni di monopattini sorpresi a scorazzare in inosservanza delle basilari regole di sicurezza .

Sanzionati dal nucleo antidegrado alcuni cittadini per non aver rispettato gli orari per il corretto conferimento dei rifiuti urbani e per aver abbandonato mozziconi di sigarette in corso Vittorio Emanuele.