Carabiniere libero dal servizio insegue e arresta uno scippatore

I Carabinieri della Compagnia di Bari Centro hanno tratto in arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, C.M., censurato, 36enne, barese.

Sono le 8 di sera, in corso Cavour, davanti a un supermercato una donna è intenta a riporre la spesa nella propria vettura. Proprio mentre sta riponendo i sacchetti nel cofano della macchina, un uomo le porta via la borsa, lasciata incustodita sul sedile dandosi a una precipitosa fuga nelle vie del centro.

Sul posto, un militare della Stazione CC di Bari Carrassi, libero dal servizio e in abiti civili, assisteva alla scena e, dopo aver inutilmente intimato all’uomo di fermarsi, lo ha inseguito riuscendo a raggiungerlo e bloccarlo in via Prospero Petroni, dopo un inseguimento a piedi per qualche centinaio di metri.

Il malvivente, poco prima di essere acciuffato, si è disfatto della refurtiva che, prontamente recuperata, è stata restituita alla donna.

Pertanto, il militare, con l’ausilio di altri Carabinieri accorsi immediatamente sul posto, ha proceduto all’arresto del 36enne che, su disposizione dell’A.G., è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.