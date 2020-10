Sul bus senza mascherina: sanzioni della Polizia Locale per due ventenni al quartiere San Paolo

Si estende anche agli autobus urbani, l'attivita di controllo della Polizia Locale di Bari sull'uso dei dispositivi di protezione individuale e sul rispetto del distanziamento interpersonale prescritto dalla vigente legislazione emergenziale.

Nel pomeriggio di ieri e in prima serata, alcuni agenti sono saliti a bordo delle linee 4, 2, 12, 21, 19, 7, 3 e 13 della municipalizzata AMTAB dove hanno effettuato decine di controlli. In particolare, sui bus diretti al quartiere San Paolo, sono stati sanzionati - con verbali da 400 euro ciascuno - due ventenni per aver trasgredito l'obbligo di indossare la mascherina.

I controlli della Polizia Locale, in sinergia con l'Amministrazione comunale, saranno rinforzati nei prossimi giorni al fine di tutelare la salute pubblica sia degli utenti che del personale di bordo.