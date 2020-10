Bagarino e senza mascherina: Polizia Locale sanziona uomo all'ingresso della Fiera del Levante

Ancora controlli Anti Covid della Polizia Locale di Bari che in sinergia con l'amministrazione comunale e le altre forze di Polizia, sta contrastando coloro che continuano a non rispettare le regole della legislazione emergenziale.

Nella giornata odierna sono stati monitorati gli accessi "edilizia" e "orientale" della Fiera del Levante.

In particolare in Via di Maratona angolo Via Verdi, è stato bloccato un uomo che, senza mascherina e in prossimita della biglietteria, era in coda al fine di vendere abusivamente alcuni tickets validi per l'ingresso.

Ovviamente, il particolare, non e' sfuggito agli uomini in borghese del nucleo Annona che hanno elevato sanzioni amministrative per centinaie di euro (di cui 400 per mancato utilizzo dpi) e sequestato i biglietti utilizzati per l'illegale attività di bagarinaggio che ha continuato, anche in questa edizione della campionaria, a destare l'interesse di alcune "vecchie conoscenze" della Polizia Locale di Bari.