Senza mascherina nei luoghi della movida barese: sanzioni della Polizia Locale

La Polizia Locale di Bari, nell'ambito dei servizi straordinari per prevenire assembramenti e rispetto norme Covid19, ha effettuato - nella serata di sabato e nella notte appena trascorsa mirate attivita di controllo.

Nell'occasione, in zona Umbertino, Poggiofranco e Palese, i Nuclei specialistici Pg/Annona e Viabilità, hanno elevato in totale 19 sanzioni per violazioni alla normativa emergenziale.

Diverse sono state comminate a carico di giovani che senza utililizzare mascherine, non rispettavano la distanza interpersonale in luoghi particolarmente affollati (via Pappacena).

Contestate violazioni anche ad alcuni titolari di pubblici esercizi. In particolare, in un locale del quartiere Madonnella sono stati sanzionati 4 dipendenti per non aver indossato correttamente la mascherina di protezione oltre al gestore che nn assicurava, nell'occasione, la giusta distanza tra i clienti intenti a consumare alimenti e bevande.

Sanzioni anti-covid anche in un locale di Palese.

Ben 160, invece, le sanzioni elevate al codice della strada di cui 8 nei confronti di conducenti di monopattini sorpresi a scorazzare in orari notturni in inosservanza delle basilari regole di sicurezza.

Eseguiti controlli con alcoltest e drugtest con un cinquantenne barese denunciato per guida in stato di ebbrezza e per aver, in via Giulio Petroni, danneggiato alcune auto in sosta. Infine, in zona fiera, fermato e sanzionato un bagarino intento a vendere alcuni biglietti di ingresso alla campionaria.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime ore, compresi quelli di concerto con le altre Forze di Polizia nell'ambito dei piani coordinati di O.P. disposti dal Questore.