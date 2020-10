Festa in reparto al Giovanni XXIII: violate norme anti-Covid, provvedimento per medici e infermieri

“Circo & periferia on the road”, concluso il progetto finanziato dall'assessorato al Welfare Le foto

Si è tenuto ieri l’ultimo appuntamento del festival “Circo & Periferia On The Road”, il progetto dell’associazione di promozione sociale “Un clown per amico” vincitore del bando dell’assessorato al Welfare per interventi finalizzati alla prevenzione e contrasto al disagio, alla devianza