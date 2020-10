Processo a Casapound: Regione parte civile. Presidio del Coordinamento Antifascista al Tribunale

Dopo il Comune di Bari, anche la Regione Puglia ha deciso di costituirsi parte civile, con il patrocinio dell’avvocato Alessandro Russi, nel processo incardinato dalla Procura di Bari a seguito dei fatti del 21 Settembre 2018 «in cui - si legge nella nota della Regione - soggetti marcatamente fascisti aggredivano militanti antifascisti durante una manifestazione. Sono 33 gli imputati per i reati di cui agli artt. 1 e 5 L.645/1952 (partecipazione a pubbliche riunioni mediante manifestazioni usuali del disciolto partito fascista et attuazione del metodo squadrista come strumento di partecipazione politica) artt.81 n.2 110, 576, comma 1, n.2, 582 e 585 e 337 c.p. (lesioni a più soggetti mediante l’utilizzo di armi e ostacolo allo svolgimento del servizio di ordine pubblico mediante violenza e minaccia nei confronti delle forze dell’ordine intervenute).

La gravità dei reati contestati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso “giustificato dalla ideologia fascista”, il coinvolgimento tra i soggetti danneggiati, oltre che di privati cittadini, anche di appartenenti alle forze dell’ordine, gli interessi da sempre tutelati e rappresentati dall’Ente, così come espressamente previsti dalle norma statutarie in essere, e dei diritti costituzionalmente garantiti, ed il grave d’anno d’immagine che tali fatti hanno rappresentato richiedano e legittimino la costituzione di parte civile della Regione nell’interesse collettivo, in quanto tale certamente meritevole di tutela.

In tale ottica la Regione Puglia, da sempre impegnata a combattere ed a contrastare tale fenomeno, anche al fianco delle varie associazioni, ha da tempo siglato il protocollo d’intesa che istituisce l’Osservatorio regionale sui neofascismi, approvato con delibera della Regione Puglia a seguito di intesa con Act, Anpi, Arci, Cgil, Libera, Rete della Conoscenza e Unione degli studenti

L'Osservatorio regionale oggi è impegnato nel al costante monitoraggio, su tutto il territorio regionale, degli episodi, delle iniziative, delle attività di singoli o di gruppi organizzati che rivelino ispirazione e caratteri fascisti, razzisti, xenofobi, fornendone adeguata documentazione all’Osservatorio che provvederà, con cadenza annuale, a renderne conto in un rapporto cui andrà assicurata la massima pubblicità».

Lunedì 12 ottobre, intanto, alle ore 15.30, al Tribunale Penale di Bari, dove si terrà il processo relativo ai fatti del 21 settembre 2018, il Coordinamento Antifascista di Bari (Anpi Bari, Arci Bari, CGIL Bari, Libera Bari “Presidio Luigi Fanelli”, Unione degli Studenti Bari, Link Bari e Zona Franka) sarà presente in presidio nei pressi del tribunale, nel rispetto delle norme anticontagio.

«Due anni fa - si legge nella nota del Coordinamento -, a termine di un corteo antifascista contro la presenza dell'allora Ministro dell'Interno Matteo Salvini, partì una squadraccia fascista dalla sede di Casapound in via Eritrea che, armati di mazze e catene, inseguì e aggredì dei manifestanti antifascisti. Un’aggressione ben organizzata e premeditata, che riportava indietro di anni e indice della legittimazione e del senso di impunità che i gruppi neofascisti avevano in quel momento. Dopo la chiusura immediata di quella sede, è iniziato il processo per tutti i militanti di Casapound Bari: per uno dei pochissimi casi nella storia della nostra democrazia, si chiederà l'applicazione della legge Scelba per riorganizzazione del disciolto partito fascista. A questo processo si costituiranno parte civile il Comune di Bari, la Regione Puglia e l’ANPI stessa, a ricordare che la violenza fascista non colpisce solo singoli, ma un’idea di libertà collettiva e con essa tutta la cittadinanza».

Dichiarano le associazioni “Saremo in presidio di fronte al Tribunale per ricordare che l'antifascismo è la base su cui è stata scritta la nostra costituzione ed è una pratica quotidiana: dei singoli, delle organizzazioni sociali, ma soprattutto delle istituzioni democratiche. È la base su cui è stata scritta la nostra costituzione. Vogliamo esprimere solidarietà e vicinanza alle vittime di quella brutale aggressione e agli antifascisti che sono stati coinvolti nel processo come imputati. Invitiamo tutte le cittadine e i cittadini che si riconoscono nell'antifascismo a portare il loro supporto lunedì 12 ottobre, ore 15.30, presso viale Saverio Dioguardi 1”.