Fugge all'alt della Polizia al San Paolo: rintracciato e denunciato 24enne

Ieri mattina al quartiere San Paolo, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, i poliziotti della Squadra Volante hanno deciso di sottoporre a controllo il conducente di un motociclo Yamaha T Max; l’uomo, un 24enne, non si è fermato all’alt. Ne è scaturito un inseguimento per le vie della città durante il quale, dopo manovre spericolate che hanno messo a repentaglio la sicurezza degli utenti della strada, il 24enne ha imboccato una via contromano ed ha fatto perdere le proprie tracce. Immediati gli accertamenti dei poliziotti che lo hanno rintracciato e denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale. Il motociclo è stato sequestrato

Questa notte a Palese, inoltre, i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti a seguito della segnalazione di un cittadino che ha notato due persone entrare furtivamente nel suo box. I due ladri, accortisi di essere stati sorpresi dal proprietario, si sono dati a precipitosa fuga. I poliziotti, tuttavia, hanno fermato e sottoposto a controllo una terza persona, rintracciata nei pressi dell’abitazione. L’uomo, un pregiudicato barese di 48 anni, è stato trovato in possesso di una tronchese, un coltello a serramanico lungo 19 cm e ben tre telefoni cellulari. Dopo gli accertamenti di rito, è stato denunciato per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e possesso di armi del genere proibito. Il 48enne è stato anche denunciato per inosservanza ai provvedimenti dell’Autorità in quanto destinatario di una misura che gli vietava di detenere apparati radiotrasmittenti.