Sette operatori del dipartimento di prevenzione dell'Asl Bari positivi al Covid

Cinque tecnici e due medici del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Bari sono positivi al Covid-19.

Lo comunica la stessa azienda sanitaria, precisando che «gli operatori risultati positivi nei giorni scorsi non sono coinvolti nelle procedure di sorveglianza epidemiologica né di tamponamento».

"La positività - spiega l’Asl - è emersa al termine di una ordinaria attività di screening prevista ciclicamente dalla azienda e rivolta ai propri dipendenti. Sono stati circa un centinaio i tamponi eseguiti, al termine dei quali sono stati riscontrati 7 soggetti positivi, di cui 5 tecnici e 2 medici. Sono stati sanificati tutti gli ambienti coinvolti e sono stati individuati i contatti stretti. Presi i necessari provvedimenti di isolamento fiduciario, l’attività del Dipartimento di prevenzione prosegue normalmente per tutelare la salute della comunità. Gli operatori continuano ad essere impegnati in prima linea ogni giorno - sottolinea Domenico Lagravinese, direttore Dipartimento di Prevenzione - senza limiti né interruzioni con determinazione e professionalità per contenere e tracciare la diffusione del virus».