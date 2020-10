Primi casi Covid nelle scuole: in quarantena classi in tre istituti

Nella scuola media Michelangelo di Bari l’Asl ha individuato un contagio di coronavirus tra gli alunni, per questo motivo è stato disposto l’isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni per una intera classe. A comunicarlo ai genitori è stato lo stesso istituto scolastico.

La quarantena è stata disposta solo per gli studenti, per i docenti invece l’Asl ha ritenuto che non fosse necessario perché è stato accertato che tra insegnanti e alunni era garantita una distanza di oltre due metri. L’Asl provvederà ad organizzare ed effettuare i tamponi di controllo per tutti gli alunni e verrà eseguita la sanificazione dell’intera struttura. I ragazzi potranno seguire le lezioni in modalità online.

Dopo la scuola media Michelangelo, a Bari si registrano contagi di coronavirus in altri due istituti: il comprensivo statale «Falcone Borsellino» e il circolo didattico San Filippo Neri.

Inoltre, per ragioni di sicurezza, dopo la positività rilevata in una bambina che frequenta sia l’istituto «Falcone Borsellino» che la parrocchia San Nicola del rione Catino di Bari, don Luciano Cassano ha disposto lo stop alla catechesi e agli incontri pubblici sino all’11 ottobre. L’Asl Bari ha ricostruito la catena dei contatti stretti ed effettuato la sanificazione degli ambienti.