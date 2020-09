Marijuana ed ecstasy pronte per lo spaccio: arrestato 31enne in piazza Umberto

Nell’ambito degli specifici servizi ad “Alto Impatto”, disposti dal questore di Bari, ieri pomeriggio - a Bari in piazza Umberto - i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine hanno arrestato un cittadino extracomunitario incensurato, originario del Gambia. L’uomo, sottoposto a controllo di polizia, è stato trovato in possesso di 13 grammi di marijuana ed alcune pasticche di ecstasy. Arrestato, è stato associato presso il carcere di Bari.

Altri due cittadini extracomunitari, un iracheno di 38 anni ed un gambiano di 23 anni, fermati in compagnia dell’arrestato, sono stati segnalati per uso personale di sostanza stupefacente in quanto trovati in possesso di una modica quantità di marijuana.

Ieri sera in Largo di Crollalanza, inoltre, i poliziotti della Squadra Volante hanno sottoposto a controllo un cittadino marocchino di 51 anni, pregiudicato, che ha cercato di sottrarsi al controllo ed è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.