Controlli in città, norme anti-Covid e codice della strada: fioccano le multe

La Polizia Locale di Bari, nell'ambito dei servizi straordinari disposti dal questore per prevenire assembramenti e rispetto norme Covid19, ha effettuato - nella serata di sabato e nella notte appena trascorsa- delle mirate attivita di controllo.

In zona Umbertino e città vecchia, Nuclei specialistici Pg/Annona, in unione alle pattuglie della Polizia di Stato, hanno elevato 9 sanzioni a carico di giovani (tra i 18 e i 25 anni) che senza utililizzare mascherine, non rispettavano la distanza in luoghi particolarmente affollati.

Contestate anche 2 sanzioni anti COVID a carico di dipendenti di pubblici esercizi.

Elevate 68 sanzioni al codice della strada di cui 5 nei confronti di conducenti di monopattini sorpresi a scorazzare in orari notturni sui marciapiedi.

Eseguiti controlli con alcoltest e drugtest.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime serate, compresi quelli di concerto con le altre Forze di Polizia nell'ambito dei piani coordinati di O.P. disposti dal questore.