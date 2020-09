Detenzione e spaccio di droga: arrestato pluripregiudicato barese

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modugno, all’interno di un’area di servizio sita sulla S.S. 96, hanno arrestato un 27enne pluripregiudicato di Bari, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di gr. 115 di marijuana, di gr. 0,64 di cocaina e di due bilancini di precisione, oltre a materiale vario per il confezionamento.

Nel medesimo contesto, i militari hanno segnalato all’ufficio Territoriale Governo di Bari, un 26enne perché è stato trovato in possesso di gr. 0,84 di marijuana.

La sostanza stupefacente ed il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati e sono debitamente custoditi presso l’ufficio corpi di reato.

L’arrestato, su disposizione dell’A.G., è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.