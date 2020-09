Polizia, controlli in città: arrestato un ricercato

Nella giornata di ieri i poliziotti della Squadra Volante dell’UPGSP della Questura di Bari, in diverse attività, hanno arrestato un uomo e denunciato una persona

Nel quartiere Madonnella gli agenti della volante di zona hanno controllato un uomo alloggiato presso una struttura recettiva, cittadino albanese classe ’79. A carico del 41enne è emersa una ricerca per cattura in esecuzione di un ordine di custodia cautelare. L’uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Bari a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

Più tardi nei pressi del Policlinico gli agenti sono intervenuti alla ricerca di un soggetto munito di tronchese, notato poco prima aggirarsi con fare sospetto vicino una bicicletta regolarmente parcheggiata; dopo una breve perlustrazione i poliziotti hanno intercettato il soggetto segnalato, identificato per un cittadino marocchino 30enne, pluripregiudicato e privo di qualsiasi documento, l’uomo aveva occultato l’attrezzo da sotto il giubbino cercando di scappare.

Pertanto è stato deferito in stato di libertà per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e condotto presso l’Ufficio Immigrazione per le indagini di rito circa la sua posizione sul territorio nazionale.