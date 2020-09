Operazione "Stazioni sicure": controlli a tappeto della Polizia a Bari Centrale

Nella giornata del 17 settembre scorso sono state 664 le persone sottoposte a controllo in 22 stazioni ferroviarie, tra cui una denunciata all’Autorità Giudiziaria per l’inosservanza al foglio di via del Questore e una segnalata al Prefetto per uso di stupefacenti; centinaia i bagagli al seguito di viaggiatori verificati, con la collaborazione di unità cinofile antidroga e anti-esplosivo della Polizia di Stato e l’utilizzo di metal detector.

Nella Stazione di Bari Centrale il cane antidroga “Faro” fiutava un giovane che camminava frettolosamente. Il controllo più accurato, unitamente agli agenti della Polfer, consentiva di rinvenire, all’interno d’un pacchetto di sigarette ed un altro di caramelle, 7 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Al giovane, residente nella provincia di Bari, con precedenti per uso personale di sostanza stupefacente, è stata contestata la violazione amministrativa e segnalato al Prefetto, mentre lo stupefacente è stato sequestrato.

A Taranto, invece, gli agenti della Sezione Polfer, nel piazzale antistante alla stazione, notavano un quarantenne in bicicletta, già noto per reati in materia di stupefacenti; inutile il tentativo di sfuggire al controllo, che aveva esito positivo, infatti lo stesso, residente nella provincia, aveva a carico la misura del divieto di ritorno al Comune di Taranto, per cui è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.