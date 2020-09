Polizia Locale in azione per il rispetto delle norme anti-Covid: scattano le sanzioni

Servizi straordinari rinforzati ieri sera e stanotte della Polizia Locale di Bari, oltre ai servizi straordinari disposti dal Questore in zona Umbertina per prevenire assembramenti e rispetto norme Covid19.

Pattuglie dei nostri Nuclei specialistici Pg/Annona in via Zuppetta hanno individuato un circolo ricreativo aperto con all'interno molti soggetti senza mascherine che giocavano a carte con contestuale attività di vendita di bevande senza autorizzazione. Contestati 4 verbali per mancato rispetto norme Covid19. oltre alla contestazione per vendita e somministrazione di alimenti/bevande senza autorizzazione.

In zona Umbertina e murattiana invece contestati 8 verbali Covid19 a giovani in assembramento e senza mascherina e 7 verbali a conducenti monopattini sorpresi in 2 o circolanti controsenso.

Questo il risultato di parte delle attività svolte stanotte dalla Polizia Locale.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime serate, compresi quelli di concerto con le altre Forze di Polizia nell'ambito dei piani coordinati di O.P. disposti dal Questore.