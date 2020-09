Vandalizzato il teatro Barium: la condanna del sindaco Decaro e dell'assessora Pierucci

Il sindaco Antonio Decaro esprime una dura condanna in merito agli atti di vandalismo che hanno colpito il teatro Barium: “Le persone che hanno pensato stupidamente di compiere questo atto vile, hanno colpito al cuore un luogo di cultura e di spettacolo della nostra città e una famiglia che da anni dedica la sua vita all’arte e al teatro popolare. Il Barium è per tutti i baresi un punto di riferimento, oltre che un presidio culturale in un quartiere che ha tanto bisogno di luoghi di socializzazione e svago. Non so cosa abbiano potuto ricavare da questo gesto se non creare un danno alla comunità, ma spero che le forze dell’ordine riescano a risalire al più presto all’identità degli incivili in questione e assicurare loro la giusta punizione. Insieme a tutti i cittadini ci impegneremo a sostenere Gianni Colajemma e la sua famiglia per far fronte ai danni subiti e sosterremo in maniera ancor più determinata la riapertura del teatro, che già nei mesi scorsi, come tutti i contenitori culturali, ha dovuto far fronte ad un lungo periodo di stop e di inevitabili difficoltà”.

“È con rabbia e immenso dispiacere che condanno i gravi atti vandalici compiuti nelle ultime ore ai danni del Teatro Barium di Bari. Devastare un luogo come questo significa colpire la storia stessa del teatro vernacolare barese - commenta l’assessora alle Culture Ines Pierucci -. A nome mio personale e dell’assessorato comunale alle Culture esprimo la massima solidarietà a Gianni Colajemma e a tutta la sua famiglia che, nonostante le perdite dovute ai lunghi mesi di chiusura obbligata, con tanta fatica e con la stessa passione di sempre stavano programmando la nuova stagione teatrale. L’augurio che sento di formulare è che Gianni Colajemma e gli artisti del Barium possano lasciarsi al più presto alle spalle questa brutta vicenda e tornare sul palco di fronte al loro pubblico”.