Bitritto, dipendente scuola positivo al Coronavirus: istituto annulla attività in presenza

Per un caso di positività al Covid di un dipendente è stata disposta la sospensione delle attività previste a partire da oggi nell'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Bitritto (Bari).

La comunica la stessa scuola sul proprio sito, spiegando che «a seguito del riscontro di positività di un dipendente, è stata avviata dall'Asl la procedura prevista dal protocollo per il contenimento dei contagi. Pertanto, in via precauzionale, al fine di tutelare la salute delle alunne e degli alunni, nonché del personale tutto, sono sospese le attività in presenza programmate per questa settimana ».

Il caso di positività riguarda il plesso di via Tasso dove ha sede la scuola primaria e dove non era prevista alcuna attività in presenza.