Operatrice positiva al Coronavirus: chiude asilo nido a Bari

Una scuola paritaria dell'infanzia di Bari, Flyfamily, è stata chiusa per precauzione dopo che è stata rilevata la positività di una operatrice.

La notizia è confermata all'ANSA da fonti sanitarie.

Il dipartimento di Prevenzione dell'Asl Bari è intervenuto con la sanificazione della struttura che è in gestione ad una cooperativa.

«Il Dipartimento di prevenzione della ASL di Bari - si legge in una nota - ha attivato le procedure di sorveglianza epidemiologica e contact tracing In via precauzionale sono stati disposti la chiusura della struttura e l’isolamento fiduciario dei contatti stretti in modo tale da evitare possibili nuovi contagi. Saranno effettuati tamponi su 21 operatori del corpo docente e non della scuola. Sono in corso indagini per individuare origine del contagio e fattori di rischio.