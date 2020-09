Aggrediscono gruppo di minori in stazione Ferrovie Nordbarese: 2 denunciati

Due ventenni, originari della provincia di Bari, entrambi colpiti da provvedimenti di allontanamento dall’ambito ferroviario e uno con diverse segnalazioni per uso personale di sostanze stupefacenti, sono stati denunciati per lesioni e segnalati per abuso di sostanze alcoliche dagli agenti della Polfer.

In particolare, nella notte del 9 settembre, i due giovani, di 23 e 24 anni, hanno aggredito per futili motivi un gruppo di quindicenni, che attendevano un treno nella stazione delle Ferrovie Nordbarese di Bari. Gli aggressori hanno dapprima insultato e poi colpito con calci e pugni i minorenni, facendo cadere, con grande pericolo per la sua incolumità, uno di essi sui binari. I ragazzini non si sono persi d’animo, ed hanno chiamato la pattuglia degli agenti della Polizia Ferroviaria, che hanno immediatamente raggiunto e bloccato i due ragazzi. Grazie alle testimonianze degli astanti ed anche all’analisi delle immagini estrapolate dalla videosorveglianza presente in stazione, gli autori dell’aggressione sono stati denunciati in stato di libertà per l’aggressione e per l’inottemperanza all’ordine di allontanamento dall’ambito ferroviario.

I minori, vittime dell’aggressione, che fortunatamente non hanno riportato gravi lesioni, sono stati riaffidati ai loro genitori