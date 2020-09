Truffa su incentivi al fotovoltaico: sequestrati impianti e patrimoni illeciti per 39 milioni

Finanzieri del Comando provinciale e del Reparto operativo aeronavale di Bari stanno dando esecuzione, in diverse regioni del territorio nazionale, al “decreto di sequestro preventivo” emesso dal tribunale di Bari – sezione del giudice per le indagini preliminari - di 10 impianti fotovoltaici e di patrimoni illeciti nella disponibilità’ dei soggetti e delle società’ indagate per circa 39 milioni di euro.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa, presieduta dal procuratore della Repubblica di Bari, che si terra’ stamattina.