Coronavirus, oggi 70 casi positivi in Puglia. In provincia di Bari 32 contagi e 2 decessi

Oggi giovedì 10 settembre 2020 in Puglia sono stati registrati 3.916 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 70 casi positivi: 32 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi; 5 nella provincia BAT, 13 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 17 in provincia di Taranto, 1 fuori regione.



Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Taranto.



Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 339.446 test. 4.169 sono i pazienti guariti. 1.470 sono i casi attualmente positivi.



Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.209, così suddivisi:



2.305 nella Provincia di Bari;



503 nella Provincia di Bat;



727 nella Provincia di Brindisi;



1.476 nella Provincia di Foggia;



710 nella Provincia di Lecce;



435 nella Provincia di Taranto;



52 attribuiti a residenti fuori regione;



1 provincia di residenza non nota.



I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.



Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 10.9.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/4gXt1



“Nelle ultime 24 ore - ha dichiarato Antonio Sanguedolce, dg Asl Bari - abbiamo registrato 32 nuovi positivi al Sars-Cov2. Le positività odierne riguardano in particolare 27 contatti stretti collegati a casi già isolati e sotto sorveglianza, 1 rientro dalla Sardegna e 4 casi in corso di accertamento”.