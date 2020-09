Controlli della Polizia di Stato in città: otto persone denunciate

Al quartiere Japigia, gli agenti della Volante di zona sono intervenuti per sedare una lite in famiglia a seguito della quale hanno denunciato un pregiudicato classe ’63, resosi responsabile di lesioni gravi nei confronti della sorella, una donna barese classe ’75.

Nei pressi della Facoltà di Giurisprudenza i poliziotti hanno fermato e denunciato per furto aggravato in concorso due giovanissimi, già noti alle FF.OO., che dopo aver scavalcato la recinzione della facoltà - al primo piano - hanno forzato il distributore di bevande asportando il cassetto contenente le monete.

In Via Sparano gli agenti della Squadra Volante hanno fermato un nigeriano classe ‘81, in Italia senza fissa dimora, clandestino e pregiudicato; il 39enne, durante il normale controllo, è risultato inottemperante all’Ordine del Questore di uscire dallo Stato ed è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

A Poggiofranco, i poliziotti impegnati nel servizio mirato a garantire il rispetto delle misure di contenimento del COVID-19 hanno fermato e controllato un’autovettura con quattro persone a bordo. I quattro, tutti baresi di cui uno pregiudicato, sono stati sanzionati ai sensi dell’Art.4 D.L.19/2020 poiché non utilizzavano dispositivi di protezione individuale.

Infine, in Piazza Moro, i poliziotti della Squadra Volante e personale dell’Esercito Italiano, servizio “Strade Sicure”, hanno rintracciato due minori che si erano allontanati da un comunità di Manduria. I due, entrambi tunisini classe 2003, sono stati ricollocati in una Comunità in provincia di Bari dopo aver effettuato accertamenti sanitari inerenti al Covid19.