Polizia locale, 207 sanzioni a Bari. Multe anche per monopattini, bici elettriche e norme anti-Covid

La Polizia Locale di Bari, nella serata di ieri e nella notte appena trascorsa, a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica, mediante dei mirati servizi di presidio del territorio, ha elevato ben 207 sanzioni per guida senza cinture di sicurezza, soste irregolari su marciapiedi e attraversamenti pedonali.

Effettuati anche accertamenti per il corretto utilizzo dei monopattini e biciclette elettriche.

Nell'occasione, sono stati sorpresi diversi utenti che non ottemperavano alle prescrizioni di sicurezza imposte dal codice della strada (con particolare riferimento alla pericolosa guida di minori senza casco e al trasporto di passeggeri).

Effettuati diversi posti di controllo traffico con utilizzo di drugtest e alcooltest.

Il Nucleo di Polizia amministrativa ha elevato, nel quartiere Murat 3 sanzioni in violazione della vigente normativa anti-Covid 19.

E' stato sanzionato un parrucchiere da uomo per non aver utilizzato i prescritti dispositivi di protezione individuale e 2 titolari di pubblici esercizi siti nella zona movida per mancato utilizzo di mascherine durante l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.