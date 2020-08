Controlli nei quartieri di Bari: due denunce della Polizia in città

In centro città i poliziotti della Squadra Volanti dell’UPGSP della Questura di Bari hanno proceduto al controllo di un barese di 37 anni, pregiudicato e destinatario di un ‘DACUR’, in breve l’Ordine del Questore di non accedere a determinate aree urbane.

Gli agenti hanno contestato all’uomo la violazione di tale prescrizione deferendolo all’autorità giudiziaria competente.

Nel quartiere Libertà i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine hanno fermato un pregiudicato barese 31enne; durante il controllo è stato colto in possesso di 5 bustine contenenti “marijuana“ del peso lordo di circa 7 grammi già pronte per lo spaccio e alcune banconote di piccolo taglio probabile frutto della vendita.

Gli agenti hanno sequestrato la sostanza e hanno deferito il giovane all’autorità giudiziaria competente per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.