Scontro tra moto e bici a Japigia: quindicenne ricoverato in prognosi riservata

Incidente nella serata di venerdì a Japigia, sul cavalcavia della tangenziale in via Caldarola.

Per cause in corso di accertamento, una bicicletta e una moto si sono scontrate.

Ad avere la peggio, il conducente della moto, un ragazzo di 15 anni.

Il giovane è stato ricoverato in prognosi riservata al Policlinico di Bari, e rischia di perdere un occhio.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti del nucleo infortunistica stradale della Polizia locale.