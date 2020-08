Arrestato un 30enne per detenzione di arma clandestina e ricettazione di banconote

Questa notte a Carbonara la Polizia di Stato ha arrestato Di Serio Nicola, 30enne barese con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di porto abusivo di arma comune da sparo clandestina, munita di caricatore monofilare con sei cartucce inesplose 30enne e ricettazione di banconote.

Una volante, durante l’ordinario servizio di perlustrazione del territorio, ha proceduto al controllo di una Fiat 500 con a bordo un uomo, l’arrestato, ed una donna.

Durante il controllo di polizia, il 30enne mostrava da subito segni di insofferenza verso l’attività dei poliziotti, che per questo decidevano di procedere alla perquisizione dei fermati e dell’auto su cui viaggiano; perquisizione che dava esito positivo poiché in auto veniva rinvenuta una pistola giocattolo, modificata ed atta ad offendere, munita di un caricatore monofilare con 6 cartucce inesplose ed una somma di denaro in contanti di 9.300 euro, in banconote da 500 euro, per cui sono ancora in corso accertamenti finalizzati a determinarne la provenienza.

Dopo le formalità di rito l’arrestato veniva condotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente.